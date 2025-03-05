Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın; Çanakkale çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat), Doğu Akdeniz'in doğusunda ise kuzeyli yönlerden fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiği kaydedildi.Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.Çanakkale çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat), Doğu Akdeniz'in doğusunda ise kuzeyli yönlerden fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Son günlerde meydana gelen kar yağışları sebebiyle Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü oluştuğu ve bu bölgelerde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ riskinin yüksek olduğu değerlendirildiğinden, ilgililer ile yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmaları için uyarı yapıldı.Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Çanakkale çevrelerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.EDİRNE -1°C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutluİSTANBUL 3°C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutluKIRKLARELİ 0°C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutluKOCAELİ 1°C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutluParçalı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR -2°C, 12°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 5°C, 17°CParçalı ve az bulutluİZMİR 6°C, 18°CParçalı ve az bulutluMANİSA 4°C, 17°CParçalı ve az bulutluParçalı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in doğusunda kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.ADANA 12°C, 25°CParçalı ve az bulutluANTALYA 10°C, 25°CParçalı ve az bulutluHATAY 9°C, 22°CParçalı ve az bulutluMERSİN 16°C, 24°CParçalı ve az bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.ANKARA -2°C, 15°CAz bulutluÇANKIRI -3°C, 15°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR -3°C, 14°CAz bulutluKONYA -2°C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutluParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.BOLU -1°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluDÜZCE 0°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluSİNOP 3°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluZONGULDAK 2°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ARTVİN -3°C, 10°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutluAMASYA -1°C, 15°CParçalı ve yer yer çok bulutluTRABZON 3°C, 9°CParçalı ve çok bulutluDOĞU ANADOLU BÖLGESİParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek, dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM -9°C, 2°CParçalı ve çok bulutluKARS -9°C, 4°CParçalı ve çok bulutluMALATYA 1°C, 14°CParçalı ve çok bulutluVAN -4°C, 5°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 0°C, 18°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP 5°C, 19°CParçalı ve çok bulutluSİİRT 4°C, 18°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA 7°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu