Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Mart Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; rüzgarın, Çanakkale çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat), Doğu Akdeniz’in doğusunda ise kuzeyli yönlerden fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da ise, toz taşınımı beklendiği aktarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın; Çanakkale çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat), Doğu Akdeniz'in doğusunda ise kuzeyli yönlerden fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiği kaydedildi.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Çanakkale çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat), Doğu Akdeniz'in doğusunda ise kuzeyli yönlerden fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI
Son günlerde meydana gelen kar yağışları sebebiyle Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü oluştuğu ve bu bölgelerde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ riskinin yüksek olduğu değerlendirildiğinden, ilgililer ile yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmaları için uyarı yapıldı.
TOZ TAŞINIMI
Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Çanakkale çevrelerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE -1°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu
İSTANBUL 3°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu
KIRKLARELİ 0°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu
KOCAELİ 1°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR -2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in doğusunda kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 16°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA -2°C, 15°C
Az bulutlu
ÇANKIRI -3°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -3°C, 14°C
Az bulutlu
KONYA -2°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU -1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
DÜZCE 0°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
SİNOP 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ZONGULDAK 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN -3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA -1°C, 15°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
TRABZON 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek, dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -9°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -9°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -4°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 0°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 4°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu