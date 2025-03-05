Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 ölü 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Tuzla Akfırat mevkiinde, İstanbul istikametinde seyir halinde olan 34 GH 1169 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre önce H.Ç. yönetimindeki 34 KYS 32 plakalı tıra arkadan çarptı, ardından kontrolden çıkarak bariyerlere savruldu.Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü Emirhan Irız olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan D.Ç. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlatırken, Irız’ın cenazesi otopsi için morga götürüldü.