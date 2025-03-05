Edirne'de Türkiye'ye sokulmaya çalışılan kilolarca uyuşturucu yakalandı

Güvenlik güçleri masum gençleri ve masum vatandaşları zehirlemek isteyen uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor.Yabancı devletlerden gelerek Türkiye'ye uyuşturucu sokmaya çalışan zehir tacirlerine yönelik başlatılan seferberlik kapsamında sınır kapılarında güvenlik önlemleri artırıldı.Bu süreçte istihbari çalışmalarını da sürdüren ekipler, Edirne Kapıkule'nin diğer tarafındaki Kaptan Andreevo Sınır Kapısı'na gelen bir araçta yüklü miktarda uyuşturucu olacağı ihbarını aldı.İhbar üzerine harekete geçen gümrük ve sınır polisi, kamyonetin zemininde farklılık hissetti.Batı Avrupa'dan Türkiye'ye taşındığını beyan eden Türkiye doğumlu 39 yaşındaki Almanya vatandaşı A.D'nin aracı, Hudut Emniyet Müdürlüğü'nün talebi üzerine gümrükte detaylı bir incelemeye tabi tutuldu.Kamyonetin X-ray cihazıyla taranması sonucu aracın ön tarafındaki zeminde alışılmadık yoğunluklar tespit edildi.Gümrük memurları daha sonra yaptıkları fiziki incelemede, altında özel olarak yapılmış gizli bölmelerin bulunduğu beş adet metal kapak tespit etti.Saklandıkları yerlerden 47 paket çıkarıldı, bunlardan 26'sının içinde kahverengi macun kıvamında bir madde, diğer 21 paketin içinde ise beyaz toz halinde bir madde bulundu.Kamyonetin özel bölgesine gizlenerek getirilen paketlerin içerisinde tespit edilen yaklaşık 77 milyon lirada değerindeki 23 kilo 900 gram kokain ve 27 kilo 240 gram sentetik uyuşturucuya el konuldu.Haskovo Bölge Savcılığı'nın olayla ilgili soruşturma başlattığı, Türkiye doğumlu Alman vatandaşı 39 yaşındaki A.D. hakkında "tutukluluk tedbiri" uygulanması talebinde bulunmak üzere mahkemeye sevk etti.