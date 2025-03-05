ABD'de ortalık karıştı! Kongre'de gerginlik...

ABD'de Donald Trump dönemi çalkantılarla başladı...Donald Trump, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre ortak oturumunda konuştu.Trump, sınır güvenliğinden ekonomiye, federal yönetimi düzenlemeden dış politikaya kadar birçok alanda attıkları adımlarla 'Amerikan rüyasını' yeniden hayata geçirmeye kararlı olduklarını söyledi.47'inci başkanın ilk konuşması, Demokrat milletvekilleri ve halk tarafından protesto edildi.İlk protesto Trump karşıtı Amerikalılar tarafından Fox News önünde gerçekleştirildi.Ellerinde 'ABD'de diktatör olmaz' yazılı dövizler taşıyan ABD'liler, Elon Musk'ı eleştiren sloganlar da attı.Kongre'de ise Demokrat Temsilcilerin protestoları Trump'ın ilk konuşmasına damga vurdu.Melanie Stansbury, Başkan Donald Trump Kongre'nin ortak oturumuna hitap etmek üzere ilerlerken “Bu normal değil” yazılı bir pankart tuttu.Temsilciler Meclisi Üyesi, Al Green de Trump'a tepki gösterenlerden oldu.Green, Meclis Başkanı Mike Johnson'ın uyarılarına rağmen Trump'ın konuşmasını bölmeye devam etmesi üzerine güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı.Bu esnada Demokrat meclis üyeleri Trump'ı yuhalarken, Cumhuriyetçiler ise 'ABD' sloganları attı.Johnson, Green'in çıkarılmasından önce, 'Üyelerin kasıtlı bir şekilde salon adabı bozmaya devam ettiğini tespit eden Başkan, şimdi güvenlik görevlilerine düzeni sağlaması ve bu beyefendiyi salondan çıkarması talimatını veriyor.' dedi.Trump, Green'in salondan çıkarılmasının ardından konuşmasına devam etti.Trump, bir ABD başkanının şimdiye kadar Kongre'de yaptığı en uzun ortak oturum konuşmasını yaptı, açıklamaları bir saat 40 dakikadan fazla sürdü.Bu süre, Demokrat Başkan Bill Clinton'ın 2000 yılındaki bir saat 28 dakikalık rekorunu geride bıraktı.