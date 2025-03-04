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Yolcu otobüsü TIR'a çarptı! Çok sayıda yaralı var

Mersin'in Tarsus ilçesinde, İstanbul-Hatay seferini yapmakta olan yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarptığı kazada 10 kişi yaralandı

Ekleme: 4.03.2025 - 09:37 Güncelleme: 4.03.2025 - 09:40 / Editör: Fehmi Öztürk
Yolcu otobüsü TIR'a çarptı! Çok sayıda yaralı varKaza, saat 22.00 sıralarında Pozantı-Tarsus Otoyolu Gülek Tüneli yakınlarında meydana geldi.

Mehmet Can Ş. yönetimindeki İstanbul-Hatay seferini yapmakta olan yolcu otobüsü, Abbasov İsmail yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.

Kazada yaralanan otobüs şoförü ile 9 yolcu, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kontrollü şekilde sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.