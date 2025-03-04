Yolcu otobüsü TIR'a çarptı! Çok sayıda yaralı var
Mersin'in Tarsus ilçesinde, İstanbul-Hatay seferini yapmakta olan yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarptığı kazada 10 kişi yaralandı
Kaza, saat 22.00 sıralarında Pozantı-Tarsus Otoyolu Gülek Tüneli yakınlarında meydana geldi.
Mehmet Can Ş. yönetimindeki İstanbul-Hatay seferini yapmakta olan yolcu otobüsü, Abbasov İsmail yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.
Kazada yaralanan otobüs şoförü ile 9 yolcu, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kontrollü şekilde sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Mehmet Can Ş. yönetimindeki İstanbul-Hatay seferini yapmakta olan yolcu otobüsü, Abbasov İsmail yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.
Kazada yaralanan otobüs şoförü ile 9 yolcu, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kontrollü şekilde sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.