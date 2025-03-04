Ramazan ve Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ramazan ve Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak?

Ramazan ve Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi için araştırmalar arttı. Ramazan ayı başladıktan sonra merak konusu olan emekli bayram ikramiyesi 2025 ne kadar ne zaman yatacak? Bu ayın en önemli konularından biri olan Ramazan ve Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi için son gelişmeler neler?