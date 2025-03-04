Ramazan ve Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ramazan ve Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak?
Ramazan ve Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi için araştırmalar arttı. Ramazan ayı başladıktan sonra merak konusu olan emekli bayram ikramiyesi 2025 ne kadar ne zaman yatacak? Bu ayın en önemli konularından biri olan Ramazan ve Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi için son gelişmeler neler?
Mübarek Ramazan ayı 1-29 Mart 2025 tarihleri arasında idrak edilecek. Ramazan ayı boyunca netleşmesi beklenen bayram ikramiyesi ile ilgili miktar ve ödeme tarihi merakla araştırılıyor. Geçen yıl 3 Bin TL olan ve bayram tarihlerinden yaklaşık bir hafta önce ödemeye başlanan bayram ikramiyeleri bu yıl ne kadar olacak ve ne zaman yatacak? İşte son durum
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde: “Burada enflasyon rakamlarına da bakmak gerekli. Bu yılki hedef enflasyon %24'ü 3000 TL'lik bayram ikramiyesine uyguladığımız zaman 3720 TL oluyor.
2024 yılı ikinci dönem enflasyon verisi olan %15,75 üzerinden bir değerlendirme yapıldığında ikramiye tutarı 3.472,50 TL oluyor.
RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ 2025 NE KADAR OLACAK?Ramazan ve Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için 2025 miktarı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin tahminler ise şöyle;
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde: “Burada enflasyon rakamlarına da bakmak gerekli. Bu yılki hedef enflasyon %24'ü 3000 TL'lik bayram ikramiyesine uyguladığımız zaman 3720 TL oluyor.
2024 yılı ikinci dönem enflasyon verisi olan %15,75 üzerinden bir değerlendirme yapıldığında ikramiye tutarı 3.472,50 TL oluyor.