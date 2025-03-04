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Ramazan ve Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ramazan ve Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak?

Ramazan ve Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi için araştırmalar arttı. Ramazan ayı başladıktan sonra merak konusu olan emekli bayram ikramiyesi 2025 ne kadar ne zaman yatacak? Bu ayın en önemli konularından biri olan Ramazan ve Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi için son gelişmeler neler?

Ekleme: 4.03.2025 - 14:47 Güncelleme: 4.03.2025 - 14:54 / Editör: Atilla Özbir
Mübarek Ramazan ayı 1-29 Mart 2025 tarihleri arasında idrak edilecek. Ramazan ayı boyunca netleşmesi beklenen bayram ikramiyesi ile ilgili miktar ve ödeme tarihi merakla araştırılıyor. Geçen yıl 3 Bin TL olan ve bayram tarihlerinden yaklaşık bir hafta önce ödemeye başlanan bayram ikramiyeleri bu yıl ne kadar olacak ve ne zaman yatacak? İşte son durum

RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ 2025 NE KADAR OLACAK?

Ramazan ve Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için 2025 miktarı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin tahminler ise şöyle;

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde: “Burada enflasyon rakamlarına da bakmak gerekli. Bu yılki hedef enflasyon %24'ü 3000 TL'lik bayram ikramiyesine uyguladığımız zaman 3720 TL oluyor.

2024 yılı ikinci dönem enflasyon verisi olan %15,75 üzerinden bir değerlendirme yapıldığında ikramiye tutarı 3.472,50 TL oluyor.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Emekli bayram ikramiyeleri ile alakalı yasalarımızda herhangi bir ödeme tarihi mevcut değildir. Geçmiş dönemlere baktığımız zaman ise genelde bayramdan bir önceki hafta içerisinde ödendiğini gözlemlemekteyiz. Bu sene Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar gününe gelmektedir. Dolayısıyla 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma günü ödeneceğini tahmin etmekteyim. Kurban Bayramı ise 6 Haziran Cuma'ya denk geldiğinden dolayı ilgili ayın ilk haftasında ödeneceğini tahmin etmekteyim. Konu ile alakalı SGK tarafından duyuru yapılacaktır.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİYOR?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödeme yapılmaktadır. Ayrıca kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

MARTTA EMEKLİLİK BAŞVURUSU YAPANLAR RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ALABİLİR Mİ?

Hayır yararlanamazlar çünkü yasalarımız doğrultusunda takip eden ay itibarıyla maaşınız bağlanmaktadır. Ramazan bayram ikramiyesini almak için 28 Şubat 2025 tarihine kadar emeklilik dilekçesinin verilmesi gerekli.