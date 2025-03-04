Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Mart Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin güneyi, Batı Akdeniz ile Kahramanmaraş çevreleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı, doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.
Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ KAR YAĞIŞI VE RÜZGAR UYARISI
Yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Sivas ve Kayseri'nin doğu, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI
Son günlerde meydana gelen kar yağışları sebebi ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü oluştuğu ve bu bölgelerde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ riskinin yüksek olduğu değerlendirildiğinden, ilgililerin ve yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği aktarıldı.
TOZ TAŞINIMI
Toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde bu akşam ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE -1°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 4°C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ 0°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KOCAELİ 4°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR -1°C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurlu
DENİZLİ 4°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurlu
İZMİR 5°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MUĞLA 2°C, 15°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA 8°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey çevreleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ANTALYA 10°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam hafif sağanak yağışlı
HATAY 7°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MERSİN 10°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU -3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARABÜK 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu
ZONGULDAK 2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN 0°C, 6°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı
SAMSUN 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
AMASYA 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 4°C, 8°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzincan ve Tunceli çevreleri ile Malatya ve Elazığ'ın kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek, dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -5°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS -5°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
VAN -3°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
DİYARBAKIR 0°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
GAZİANTEP 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu