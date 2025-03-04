Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin güneyi, Batı Akdeniz ile Kahramanmaraş çevreleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı, doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.Yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Sivas ve Kayseri'nin doğu, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.Son günlerde meydana gelen kar yağışları sebebi ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü oluştuğu ve bu bölgelerde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ riskinin yüksek olduğu değerlendirildiğinden, ilgililerin ve yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği aktarıldı.Toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde bu akşam ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.EDİRNE -1°C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutluİSTANBUL 4°C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutluKIRKLARELİ 0°C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutluKOCAELİ 4°C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR -1°C, 8°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurluDENİZLİ 4°C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurluİZMİR 5°C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutluMUĞLA 2°C, 15°CÖğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.ADANA 8°C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey çevreleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıANTALYA 10°C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam hafif sağanak yağışlıHATAY 7°C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutluMERSİN 10°C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.BOLU -3°C, 10°CParçalı ve çok bulutluKARABÜK 0°C, 11°CParçalı ve çok bulutluSİNOP 3°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurluZONGULDAK 2°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurluParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ARTVİN 0°C, 6°CÇok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlıSAMSUN 4°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurluAMASYA 2°C, 10°CParçalı ve çok bulutluTRABZON 4°C, 8°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzincan ve Tunceli çevreleri ile Malatya ve Elazığ'ın kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek, dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM -5°C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıKARS -5°C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıMALATYA 1°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurluVAN -3°C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıToz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.ADIYAMAN 6°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurluDİYARBAKIR 0°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurluGAZİANTEP 3°C, 16°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA 6°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu