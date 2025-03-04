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Beyaz Gazete
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İki turist otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

İspanya'nın Barselona kentinde turistleri taşıyan iki otobüsün çarpışması sonucu 34 kişi yaralandı.

Ekleme: 4.03.2025 - 10:35 Güncelleme: 4.03.2025 - 10:39 / Editör: Atilla Özbir
İki turist otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı varBarselona yerel yönetim yetkilileri, bölgede gezide olan İtalyan öğrencileri taşıyan bir otobüsün, gemi turuyla limana gelen turistlerin bulunduğu bir otobüse, kent merkezindeki Diagonal de Barselona Bulvarı'nda çarptığını bildirdi.

Bir otobüsün ağaca vurarak durduğu kazada 4'ü ağır 34 kişinin yaralandığı belirtildi.

İki turist otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var