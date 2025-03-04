İki turist otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Barselona yerel yönetim yetkilileri, bölgede gezide olan İtalyan öğrencileri taşıyan bir otobüsün, gemi turuyla limana gelen turistlerin bulunduğu bir otobüse, kent merkezindeki Diagonal de Barselona Bulvarı'nda çarptığını bildirdi.Bir otobüsün ağaca vurarak durduğu kazada 4'ü ağır 34 kişinin yaralandığı belirtildi.