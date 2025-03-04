Facianın kıyısından dönüldü! Çok sayıda yaralı var

Manisa'da meydana gelen trafik kazasında facianın kıyısından dönüldü...Yunusemre ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ne işçi taşıyan servis şoförü Mevlüt Ç., kontrolsüz kavşağa giriş yaptığı sırada Hüsnü Ö.' idaresindeki minibüsle çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle her iki minibüs de yola savruldu.Çevredekilerin kazayı haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ile itfaiye ve jandarma sevk edildi.Kazada yaralanan sürücüler ile 17 işçi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan kaza anı başka bir fabrikanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.Görüntüde iki minibüsün, kavşakta çarpışması ve araçların savrulması yer alıyor.