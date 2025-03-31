Kardeş kavgası kanlı bitti! 10 yaşındaki çocuk abisini sırtından bıçakladı

Karatay ilçesinde bulunan bir sokak üzerinde meydana gelen olayda, 10 yaşındaki M.K. ve 12 yaşındaki H.K. adlı kardeşler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K., ağabeyi H.K.'yı sırtından bıçakladı.Ailenin yardımı ile H.K. çevrede bulunan özel sağlık kabinine getirildi. Buradakilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleye sonrasın Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı gerçekleştiren çocuk ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.