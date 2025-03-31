Ataşehir'de film gibi soygun! 'Abla sakın sesini çıkarma ucunda...'

Ataşehir'de meydana gelen kuyumcu soygunu pes dedirtmişti. İddiaya göre 19 Ocak 2024 tarihinde meydana gelen olayda motokuryelik yapan Halil K., cadde üzerinde bulunan kuyumcuya girerek bilezik değiştirme bahanesiyle müşteri gibi keşif yapmış, ardından kuyumcuda çalışan Nursen K.'ya sila doğrultarak tehditler savurmuştu. Korkudan ne yapacağını şaşıran çalışanın panik butonuna basmasıyla Halil K., 300 bin lira değerindeki 10 bileziği çalarak kuyumcudan kaçmıştı.Yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, bu kapsamda gözaltına alınan şüpheli Halil K., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Savcılık, yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede hırsızlığın tüm detayları gün yüzüne çıktı. Olay günü şüphelinin cerrahi maske ve siyah bereyle kuyumcuya geldiğini belirtilirken şüphelinin müşteri izlenimi vermek adına konuşmaya başladığı kaydedildi.Bir süre sonra şüphelinin aniden silahını çıkartıp kuyumcuda çalışan müşteki Nursen'e 'abla sakın sesini çıkartma ucunda susturucu var' dediğinin aktarıldığı iddianamede, ardından vitrin kısmına yönelen şüphelinin buradan toplam 10 adet bileziği alarak kuyumcudan kaçtığı anlatıldı. İncelenen kamera görüntülerinde şüphelinin kimliğinin tespit edilmesiyle şüphelinin ikametinde usulüne uygun şekilde verilen arama el koyma sonucunda 10 adet bileziğin ele geçirildiği açıklandı.İddianamede şüpheli Halil K.'nın ifadesine de yer verildi. Şüpheli savunmasında üzerine atılı suçu ikrar ederek pişman olduğunu söylediği belirtildi. Ayrıca şüphelinin iş yerinde müştekiye yöneltmiş olduğu silah üzerinde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen uzmanlık raporuna göre, silahın ve fişeklerin ses ve gaz fişeği atabilen silahlardan olduğunun da altı çizildi.Savcılık, şüphelinin olay günü yanında getirmiş olduğu silah ile müştekilerin iş yerine girdiğini ve iş yerinden 10 adet bileziği alarak motoruyla olay yerinden ayrıldığını, böylelikle üzerine atılı 'nitelikli yağma' suçunu işlediğini vurgulayarak 15 yıla kadar hapsini talep etti.