Sağlık Bakanı Memişoğlu, bayramı memleketi Rize'de karşıladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize Valiliği ve Belediye Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen geleneksel bayramlaşma programına katıldı. Etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelen Memişoğlu, katılımcılara yemek ikram etti.Rize’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Memişoğlu, şunları söyledi:Ata toprağım Rize’de, bu güzel meydanda 15 yıldır süregelen bayramlaşma geleneğini sürdürüyoruz. Hemşerilerimizle bir araya gelip bayram sevincini paylaşmak bizim için çok kıymetli. Tüm ülkemizin bayramı mübarek olsun. Allah dualarımızı kabul etsin, mazlumlara çare, zulmedenlere de hak ettiklerini versin.Bayramlaşma programına Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekilleri Muhammed Avcı ve Harun Mertoğlu, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Memişoğlu, programın ardından Isparta’da geçen yıl meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu’nun Çayeli ilçesi Büyüktaşhane Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret ederek taziye ve destek mesajlarını iletti.