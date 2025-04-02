Apple kullanıcıları üzülecek! İşte yeni güncellemeler...

Apple, Türkiye'deki ürün fiyatlarını güncelledi. iPhone modelleri başta olmak üzere birçok Apple ürünü zamlandı. En uygun fiyatlı iPhone bile 50 bin TL'ye yaklaştı. İşte yeni fiyat listesi...

Son dönemde sıklıkla gördüğümüz zam furyasına Apple da katıldı. ABD merkezli teknoloji devi Apple, Türkiye'deki fiyatlarını güncelledi.Markanın en güçlü modeli olan iPhone 16 Pro Max, yapılan son zamla birlikte başlangıç fiyatını 99 bin 999 TL'den 109 bin 999 TL'ye çıkardı.Sadece iPhone modelleri değil, Apple'ın popüler akıllı saatleri de zamdan nasibini aldı.İşte zam sonrası oluşan fiyatlar:ZAMLI İPHONE FİYATLARIiPhone 16 Pro Max: 109 bin 999 TLiPhone 16 Pro: 89 bin 999 TLiPhone 16 Plus: 79 bin 999 TLiPhone 16: 69 bin 999 TLiPhone 16e: 49 bin 999 TLApple Watch Ultra 2: 55 bin 999 TLApple Watch Series 10: 19 bin 999 TL