Ekrem İmamoğlu'nun tezgahı ortaya çıktı! Villa kıyağına kira kaymağı! 5 milyona aldı, 6 milyona kiraya verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer Reşitpaşa'da yaklaşık 1,5 milyar TL (50 milyon dolar) değerinde 3 villası olduğu ortaya çıkmıştı.Mal beyanında gizlenen ve Boğaz'ın en kıymetli bölgelerinden Reşitpaşa'da yer alan villaların, Ekrem İmamoğlu'nun şirketi olan İmamoğlu İnşaat'ın sahibi olduğu paravan şirket Güllüce Tarımcılık Sanayi Tic. AŞ adına alındığı belirlenmişti.Güllüce Tarımcılık'ta tek yetkili görülen kişi ise kayıt dışı para soruşturmasında ve şimdiki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu olan İmamoğlu İnşaat yetkilisi olarak ismi geçen Tuncay Yılmaz'dı. Ekrem İmamoğlu'nun 'Her şeyim şeffaf.' diyerek açıkladığı mal bildirim beyanında yer almayan villaların, kamuoyundan gizlenmesi için izlenen yol ise villaları tüzel kişilik üzerine göstermek oldu.Faaliyet alanı gıda ve tarım olan Güllüce Tarımcılık AŞ paravan olarak kullanıldı, villalar şirket üzerine alındı. Villaların üzerinde görüldüğü Güllüce Tarımcılık AŞ'nin daha sonra sahibi İmamoğlu İnşaat oldu.İmamoğlu İnşaat'ın sahibi ise Ekrem İmamoğlu. Güllüce Tarımcılık AŞ, 2021 yılında, kamuoyunda İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Florya Akvaryum AVM'nin sahibi Ali Nuhoğlu tarafından kuruldu. Şirket kurulduktan sonra villaları satın aldı ama hiçbir ticari faaliyette bulunmadı.Ali Nuhoğlu, 2024 yerel seçimlerine 23 gün kala Ekrem İmamoğlu'nun medyaya servis edilen mal beyanını açıkladığı 7 Mart 2024 tarihinde şirketi üzerindeki taşınmazlar ve villalarla birlikte tamamen İmamoğlu İnşaat'a devretti.Bunun için komik bir bedel olan sadece 15 milyon TL ödendi. Villaların değerinin 1,5 milyar TL olduğu bilinirken bedelin ne kadar cüzi olduğu ortaya çıktı.Devrin ardından şirkette tek yetkili, kayıt dışı para soruşturmasında sorgulanan isim olan İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz oldu.Yılmaz, aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun teyzesinin oğlu. 2019 yılında açıkladığı mal beyanında şirketlerine yer veren Ekrem İmamoğlu, 2024 yılında açıkladığı mal beyanında ise halen sahibi olduğu şirketlere ve üzerinde milyarlarca liralık villaların olduğu Güllüce Tarım AŞ'ye yer vermedi.2024 yılındaki mal beyanında hem ana şirket hem ana şirketin altında kurulan paravan şirket ve içinde yer alan milyarlarca liralık varlıklar yer almadı.Sarıyer Reşitpaşa'da bulunan yaklaşık 1.5 milyar TL değerinde 3 villaya ilişkin yeni bir gelişme ortaya çıktı. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklu olan İmamoğlu'nun 3 taksitle 15 milyon TL'ye aldığı 3 villadan tekinin yıllık peşin 6 milyon TL'ye kiraya verildiği ortaya çıktı.Villayı, ALTAŞ Danışmanlık AŞ'nin geçtiğimiz yaz kiraladığı belirlendi. Bu gelişme ile villalardan her birinin bir yılda kendisini fazlasıyla amorti ettiği anlaşılıyor.Öte yandan 3 villadan birine İmamoğlu'nun oğlunun yerleştiği, diğerine ise Dilek İmamoğlu'nun bayram sonrası taşınacağı öğrenildi. Şahsi mülklerin güvenliğini ise İBB'ye ait İstgüven AŞ personelinin baktığı tespit edildi.