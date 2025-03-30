Ramazan Bayramı'nda yurtta hava durumu

Ramazan ayını uğurladığımız bayramın ilk gününde, sabahın erken saatlerinde bayram namazı kılındı ve vatandaşlar bayram tebriklerini sevdikleriyle paylaşmaya başladı.Peki ya Ramazan Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak?Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kırşehir ve Çorum illeri ile Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimleri dışında kalan tüm bölgelerin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Sivas, Kayseri'nin doğu çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Gaziantep ve Antalya'nın doğu kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Bingöl, Hakkari ve gece saatlerinde Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Ülkemizin güneybatı ve doğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.Hava sıcaklığının yağışla birlikte 2 ila 6 derece azalacağı ancak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra batı kesimleri, akşam saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 23Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 16Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 15Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatler ile akşam ve ve gece saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 17Erzurum: Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 15Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra batısında, akşam saatlerinde il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.