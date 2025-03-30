Bakan Güler, bayramı Çanakkale'de Mehmetçikle karşıladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dün Çanakkale’de bulunan ve yeni kurulan Amfibi Kolordu Komutanlığı’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bayram namazını da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesiyle birlikte Mehmetçiklerle saf tutarak burada eda etti.Namazın ardından Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanlarıyla birlikte personelle bayramlaştı. Mehmetçiklerin bayramını kutlayan Bakan Güler, kahraman personelle bir araya gelerek onlara hitap etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bakan Güler’in telefonuyla Amfibi Kolordu Komutanlığı'nda görev yapan askerlere seslenerek bayramlarını tebrik etti.