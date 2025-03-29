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TOGG sahiplerine bayram müjdesi! Bedava oluyor

Togg T10X araç sahipleri bayram süresince Trugo'dan yapacakları şarj işlemleri için ücret ödemeyecek.

TOGG sahiplerine bayram müjdesi! Bedava oluyor
Ekleme: 29.03.2025 - 11:03 Güncelleme: 29.03.2025 - 11:05 / Editör: Fehmi Öztürk
TOGG sahiplerine bayram müjdesi! Bedava oluyor
Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte Togg müşterilerine avantaj sağladı. Togg T10X araç sahipleri 29 Mart 2025 saat 00.00'dan 1 Nisan 2025 saat 23.59'a kadar araçlarını ücretsiz olarak şarj edebilecek.

Trumore Akıllı Cihazım adımdan Trugo şarj işlemlerinin başlatılmasıyla bedava şarj işlemi gerçekleşiyor.

Togg'dan yapılan açıklama şöyle:

Togg T10X kullanıcılarına özel bayram müjdesi.

Trumore Akıllı Cihazım adımından başlatacağınız Trugo şarj işlemleri 29 Mart 00.00'dan 1 Nisan 23.59'a kadar ücretsiz.

TOGG sahiplerine bayram müjdesi! Bedava oluyor