TOGG sahiplerine bayram müjdesi! Bedava oluyor
Togg T10X araç sahipleri bayram süresince Trugo'dan yapacakları şarj işlemleri için ücret ödemeyecek.
Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte Togg müşterilerine avantaj sağladı. Togg T10X araç sahipleri 29 Mart 2025 saat 00.00'dan 1 Nisan 2025 saat 23.59'a kadar araçlarını ücretsiz olarak şarj edebilecek.
Trumore Akıllı Cihazım adımdan Trugo şarj işlemlerinin başlatılmasıyla bedava şarj işlemi gerçekleşiyor.
Togg'dan yapılan açıklama şöyle:
Togg T10X kullanıcılarına özel bayram müjdesi.
Trumore Akıllı Cihazım adımından başlatacağınız Trugo şarj işlemleri 29 Mart 00.00'dan 1 Nisan 23.59'a kadar ücretsiz.