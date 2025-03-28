YouTube Premium'dan büyük yenilik! Reklamsız video hediye edilebilecek

Dünyanın en popüler video platformu olan YouTube, kullanıcı deneyimini zenginleştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde test edilmeye başlanan yeni bir özellikle, YouTubePremium aboneleri, standart kullanıcılara reklamsız video izleme imkanı hediye edebilecek. Bu özellik, hem Premium abonelerine ek bir avantaj sağlarken hem de ücretsiz kullanıcıların kısa bir sürede olsa reklamsız YouTube deneyimini tatmasına ve Premium paketin avantajlarını test etmesine olanak tanıyacak.YouTube'a yeni gelen bu özellik, YouTube Premium abonelerinin, izledikleri bir videoyu 'Paylaş' butonuna tıkladıktan sonra 'Reklamsız Paylaş' seçeneğini kullanarak bir bağlantı oluşturmasına ve bağlantıyı paylaştığı kişinin de aynı videoyu belirli bir süre boyunca reklamsız izlemesini sağlamayı hedefliyor.-YouTube Premium'dan reklamsız video hediye etme özelliği, Shorts, canlı yayınlar ve lisanslı müzik videolarında kullanılamayacak.-Bir Premium abonesi, bir ay içinde en fazla 10 adet reklamsız video bağlantısı oluşturabilecek.-Paylaşılan bağlantılar, 30 gün boyunca geçeerli olacak ve her bağlantı en fazla 10 kez izlenebilecek.-Videoları izleyen kişilerin YouTube'da oturum açmış olmaları ve videoları resmi YouTube mobil uygulaması üzerinden izlemeleri gerekecek.-Premium abonesi olan kişilerin bu linklere erişmesi, aylık kotayı etkilemeyecektir.YouTube Premium'dan reklamsız video hediye etme özelliği şu anda Arjantin, Brezilya, Kanada, Meksika, Türkiye ve Birleşik Krallık'taki bazı YouTube Premium aboneleri tarafından kullanılabiliyor. Bu özelliğin ileriki günlerde daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulup sunulmayacağı ise henüz tam olarak bilinmiyor. Google destek sayfası'nda yapılan açıklamaya göre, bu özellik isteğe bağlı bir avantaj olup, herhangi bir zamanda kullanımdan kaldırılabilir.YouTube Premium, reklamsız video izleme, arka planda oynatma ve video indirme gibi avantajlarıyla kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlayan bir aboneliktir. YouTube Premium'dan reklamsız video hediye etme özelliği, aslında ücretsiz kullanıcıların reklamsız video izleme deneyimini tatmalarını ve sonrasında Premium aboneliği satın almaları için tasarlanmış dahiyane bir reklam stratejisidir.