Bayram tatilinin ilk gününde 766 kaza... 5 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;9 günlük Ramazan Bayram tatili dün başladı. Bayram tatilinin 1. günü (cumartesi) 766 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1.219 vatandaşımız ise yaralandı.Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Bayram tatilinin ilk gününde trafik ekiplerimizce;*508.962 araç denetlendi.*29.622 araca hız ve radar işlemi,*46.282 araca ise diğer işlemler yapıldı.