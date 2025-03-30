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Bayram tatilinin ilk gününde 766 kaza... 5 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Bayram tatilinin 1'inci günü (Cumartesi) 766 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1219 vatandaşımız ise yaralandı.

Bayram tatilinin ilk gününde 766 kaza... 5 kişi hayatını kaybetti
Ekleme: 30.03.2025 - 15:38 Güncelleme: 30.03.2025 - 15:49 / Editör: Edin Uslu
Bayram tatilinin ilk gününde 766 kaza... 5 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;
9 günlük Ramazan Bayram tatili dün başladı. Bayram tatilinin 1. günü (cumartesi) 766 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1.219 vatandaşımız ise yaralandı.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Bayram tatilinin ilk gününde trafik ekiplerimizce;
*508.962 araç denetlendi.
*29.622 araca hız ve radar işlemi,
*46.282 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk gününde 766 kaza... 5 kişi hayatını kaybetti