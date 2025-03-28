O ülkeye gidecekler dikkat! Tedaviye yanıt vermeyen o hastalık hızla yayılıyor

İngiltere'de tedaviye yanıt vermeyen bel soğukluğu vakalarında rekor artış yaşanıyor! Uzmanlar, antibiyotiklere dirençli hale gelen bu tehlikeli enfeksiyonun hızla yayıldığını ve tedavi seçeneklerinin giderek azaldığını belirterek küresel bir sağlık krizi yaşanabileceği konusunda uyarıyor.'Süper bel soğukluğu' olarak adlandırılan bu yeni tür, standart tedavilerle kontrol altına alınamıyor ve hızla yayılmaya devam ediyor.Özellikle korunmasız cinsel ilişki yoluyla bulaşan enfeksiyon, sessiz ilerlediği için çoğu kişi taşıyıcı olduğunu fark etmiyor.Yetkililer, hastalığın yayılmasını durdurmak için erken teşhis, düzenli testler ve korunma önlemlerinin hayati önem taşıdığını vurguluyor.Ancak antibiyotik tedavilerine direnç kazanan bu enfeksiyon, tıp dünyasında büyük bir endişeye neden olmuş durumda.Ciddi sağlık sorunlarına neden olan bu virüs hakkında uzmanlar seyahat planı yapanları uyarıyor. Tedavi edilmediği sürece kısırlık ve pelvik inflamasyon gibi sağlık sorunlarına yol açtığı aktarılıyor.Uzmanlar, özellikle Asya-Pasifik ülkelerine seyahat edenleri uyardı. İngiliz sağlık yetkilileri yurt dışına çıkanları özellikle prezervatif kullanması gerektiğini söyledi.