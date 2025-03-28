Narin’in son fotoğrafları ortaya çıktı! Ayağındaki kırmızı terlik ve giydiği siyah tişört detayı

Yine küçük kızın boğularak korkunç bir şekilde öldürülken üzerine giydiği siyah tişörtte dikkat çekti. 21 Ağustos günü kaybolduktan 19'gün sonra evinden 1.5 kilometre uzaklıkta yer alan Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içinde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın üzerinde, son çekilen fotoğrafta giydiği siyah tişörtü ile ayağındaki kırmızı terlikler vardı. Narin bulunduktan sonra uzun süre tartışılan kırmızı terlikler, soruşturmada yer almış ve yargılamalar sırasında mahkeme tutanaklarına da girmişti. Ailesiyle son gezisi ve son fotoğrafları olan Narin'in, çok sevdiği babası Arif Güran'ın yanında olduğu ve çok mutlu olduğu görülüyor.NARİN CİNAYETİNDE 4 KİŞİ CEZA ALDICumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturmada, Narin Güran cinayetiyle ilgili anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile komşu Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan dava açıldı. Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık günü yapılan karar duruşmasında, yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran 'iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Küçük kızın cansız bedenini amca Salim Güran'dan aldığını iddia eden ve köyden 1,5 kilometredeki Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar ise, 'delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan' 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Narin, dosyası gerekçeli karar yazıldıktan sonra Bölge İstinaf Mahkemesine gönderildi.