Memur emeklilerinin aylık ve ikramiyeleri hesaplara yatırıldı

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı...Ramazan Bayramı öncesinde memur emeklilerinin maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri ile ilgili açıklama yapıldı.Memur emeklilerinin aylıkları, bayram ikramiyesi ile birlikte hesaplara yatırıldı.MEMUR EMEKLİ AYLIĞI EN DÜŞÜK 19 BİN 616 LİRA2025 yılında en düşük memur emekli aylığı ise 19 bin 616 TL olmuştu.Memur emeklilerinin hesabına bayram ikramiyesi olarak 3 bin lira yatırıldı.Emekli ikramiyesinin 4 bin lira olması Meclis'ten geçmişti. Bin liralık ikramiye farkı daha sonra hesaplara yatırılacak.DİĞER EMEKLİ MAAŞLARIEmekli Sandığı emekli maaşı her ayın ilk beş gününde, SSK emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağkur emeklileri her ayın 25'i ile 28'i arasında alıyor.SSK ve Bağkur emeklilerinin emeklilik tahsis numaralarının son hanesi ve Emekli Sandığı emeklilerinin doğum yıllarının son iki hanesine göre ödemeler yapılır.