Gine'de cami açılışına bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam geleneğinin motiflerini yansıttık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantıyla Recep Tayyip Erdoğan Camisi'nin açılış törenine katıldı.Konuşmasında caminin detaylarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, '2023 yılında temelini attığımız camimizin tüm kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizim inancımızda camiler taş ve harçla yükselen yapılar değil akıl, iman ve vicdanla inşa edilen eserlerdir.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının devamı ise şöyle:3 bin 200 metre karelik geniş bir alan üzerine inşa edilen bu eser, aramızdaki kardeşliğin bir nişan göstergesi olacaktır. Aynı anda 2 bin 100 kişinin ibadet edeceği şekilde tasarlanan camimiz mimarisiyle peyzajıyla göz dolduruyor. Osmanlı Camii mimarisinin tek hacimli bu eserle yine de tüm İslam geleneğinin zengin süsleme motiflerini yansıtmak istedik.Albayrak grubumuz başta olmak üzere bu güzide eserin yapımında emeği geçen herkesi şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. İşçisinden mimar ve mühendisine projede yer alan tüm kardeşlerimize, tüm Gine makamlarına teşekkür ediyorum.Bu düşüncelerle camimizin minarelerinden yükselecek ezanların Gine'de atan kalplere huzur vermesini, kardeşliğimizi daha da artırmasını ümit ediyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.