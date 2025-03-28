Ferrarili reklamcıdan telefonda rüşvet ifşaatları! 'Murat Ongun ve etrafı buralardan götürüyorlar'

İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet suçuna karışan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma dosyasına şüphelilerin yaptıkları telefon görüşmelerine ait telefon tapeleri damga vurdu. İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte 'yolsuzluk' soruşturmasında 'rüşvet vermek' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçlarından tutuklanan Advercity isimli reklam şirketinin sahiplerinden Murat Kapki'nin telefon görüşmesi kayıtları ortaya çıktı. 29 Ocak 2025 tarihinde Yasin isimli kişiyle yaptığı telefon görüşmesinde İBB Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun'dan rahatsızlığını dile getiriyor. Kapki yaptığı telefon görüşmesinde Murat Ongun'un reklam şirketi sahibi tutuklanan Alper Aydın ve İsmail Oygur isimli kişilerle iş yaptığını ve bu ikilinin Murat Ongun ve etrafına el altından paralar verdiğini dile getiriyor.Kapki, Yasin isimli kişinin reklam alanlarıyla alakalı, 'Yerlerle alakalı sende bir gelişme var mı' sorusuna, 'Yok bende hiçbir gelişme yok. Ben aradım o gün gene o Murat Ongun denilen ş..... yine telefonlarımı açmadı. Tam bir ş.... yani herif şey yani sadece kendinden olanlarla iş yapıyorlar abi. Beni hiçbir zaman içlerine almadılar ki aynı mod devam ettiler yani. Öyle bir yönteme gelmiş ki o yani orası yani bu İsmail denilen bir adam var yani para indiriyor oraya parayla işler bitiriyorlar. Alper Aydın para indiriyor. Parayla işler bitiriyorlar. Paraları el altından veriyorlar. Yani açıktan paralar dönüyor neler neler dönüyor abi oralarda şu an yani' ifadelerini kullanıyor.Yasin isimli kişinin 'Eyvallah doğrudur' demesine karşın Kapki, 'Valla abi o İsmail Oygur'la Alper Aydın ikilisi o Murat ve çevresiyle sağlam iş çeviriyorlar abi. Reklamcı işte o. onlar da böyle alıyor böyle ajanslara satıyorlar. Kanalı bulmuşlar abi. Murat ve etrafı buralardan götürüyorlar. Abi bunlar el altından paralarla abi gidiyorlar. İşler çatır çutur paralar döndürüyorlar' şeklinde konuştu.Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporunda Kapki'nin 12 Aralık 2024'de aldığı 2021 model Ferrari'nin Roma modeli aracını 8 Ocak'ta 21 milyon liraya sattığı tespiti bulunuyor. Tespitlere göre İmamoğlu'na en yakın isimlerden olan Hüseyin Köksal'ın ortağı olduğu BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri şirketinin kurucusu da olan Kapki'nin bu şirketinin en çok iş aldığı kuruluşlar dikkat çekti. En çok iş aldığı ilk iki şirketin İBB'ye bağlı iştirak olan İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş. ve BFK Partners Reklam Ticaret şirketi olduğu belirlendi.Söz konusu şirketin son yıllarda İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş.'den kdv hariç 395 milyon 489 bin lira tutarında mal ve hizmet aldığı, BFK Partners Reklam Ticaret Anonim Şirketinden ise kdv hariç 223 milyon 984 bin lira tutarında mal ve hizmet aldığı bilgisine ulaşıldı. BFK şirketi hakkında yapılan araştırmalarda şirketin faaliyetinin 'Işıklı tabela, ışıklı reklam panosu ve benzerlerinin imalatı' olduğu bilgisine ulaşıldı.MASAK, BVA şirketinin bankacılık işlemlerinde yaptığı araştırmada, şirkete İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri A.Ş. tarafından 2020-2024 yılları arasında kdv hariç 395 milyon 489 bin lira tutarında fatura düzenlenmiş olmasına rağmen, şirketin banka hesaplarından İstanbul Kültür şirketinin banka hesaplarına bahse konu yıllar içinde toplam 193 milyon 381 bin lira tutarında para transferi gerçekleştirildiğini saptadı. BVA şirketi üzerinden Hüseyin Köksal'ın banka hesabına 50 milyon lira aktarıldığı bu paranın da daha sonra Köksal üzerinden İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi şirketine aktarıldığı belirlendi.