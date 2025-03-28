Daha iyisi değil en iyisi yapılıyor! Depremden etkilenen 11 ilin köylerinde hummalı çalışma

Deprem bölgesinde 3 bin 418 şantiyede, 182 bin kişilik personel ordusuyla çalışmalar gece-gündüz devam ediyor. Dünyanın en büyük inşaat sahasına dönüşen 11 ilde, köyler de eşsiz bir dönüşümle tek tek ihya ediliyor.Sene sonu itibarıyla deprem bölgesindeki tüm çalışmaları tamamlamayı hedefleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, şu ana kadar 11 ilde toplam 32 bin 260 modern köy evi inşa ederek hak sahiplerine teslim etti.Yıl sonuna kadar bu sayı 62 bin 817'ye çıkacak ve kırsaldaki tüm çalışmalar tamamlanacak. Bakanlık, tüm ihale süreçlerini gerçekleştirerek inşaatı başlamamış tek bir proje dahi bırakmadı.Dayanıklı betonarme ve çelik karkas sistemleriyle projelendirilen güvenli köy konutları, 100 ila 125 metrekare genişliğinde inşa ediliyor. Tek katlı olan modern yapılar, yöresel mimariye uygun ve 3+1 şeklinde tasarlandı. İnşaat süreçleri başlamadan önce tüm zemin etütleri titizlikle tamamlandı. Projeler kapsamında altyapıdan sosyal donatılara kadar da tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar planlandı.Çalışmalarda kapsamında dikkat çekici bir projeye de imza atıldı. Bakanlık, Hatay'ın Kumlu, Reyhanlı ve Antakya ilçelerindeki 16 mahallede yıkılan evlerin yerine Kumlu'nun Cumhuriyet Mahallesi'nde Türkiye'nin ilk kırsal uydu kentini kurdu.İnşası tamamlanan 692 köy evi hak sahiplerine etap etap teslim edilmeye başlandı.