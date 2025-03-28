Alanya'da büyük operasyon: 72 gözaltı

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ile Antalya İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve KOM Şube Müdürlükleri ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, liderliğini M.K.'nin yaptığı suç örgütünün, Antalya merkez ve Şanlıurfa başta olmak üzere çeşitli illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Alanya'da sattıkları belirlendi.25 FARKLI ADRES OPERASYONEkipler, 26 Mart'ta Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 25 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 8, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 45 olmak üzere toplam 53 şüpheliye yönelik işlem yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 19 kişi daha gözaltına alındı.21 KİŞİ TUTUKLANDIOperasyonlarda 1 kilo 750 gram metamfetamin, 45 gram kubar esrar, 4 bin 800 kullanımlık sentetik kannabinoid (bonzai A4), 40 adet sentetik ecza hap, 3 adet av tüfeği, 1 adet dedektör ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan 72 şüpheliden işlemleri tamamlanan 27'si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 21'i tutuklanırken, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Jandarma ekiplerinin ilçe genelindeki huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.