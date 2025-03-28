Adana’da polisin bir eve düzenlediği operasyonda 21 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adana'da baskın yapılan bir evin avlusundaki valizden 16, gardıropta ise 5 ruhsatsız tabanca ile 8 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, birbirlerini suçladı.Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir müstakil evde çok sayıda ruhsatsız tabanca olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, çeşitli suçlardan kaydı bulunan şüpheliler A.S., F.K., S.A. ile M.A.'nın kaldığı eve operasyon düzenledi. Aramada, evin avlusundaki valizin içinde 16 ruhsatsız tabanca, yatak odasındaki gardıroptaki yastığın altında ise 5 ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler silahların kendilerine ait olmadığını öne sürüp, birbirlerini suçladı.