ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan skandal sözler! Gözaltına alınan Rümeysa Öztürk’ü hedef aldı: Size vize vermeyeceğiz!

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali ile ortak basın toplantısı düzenleyerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Rubio'ya ABD'de Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün bir yıl önce Gazze savaşı hakkında bir köşe yazısı yazdığı hatırlatılarak Türk öğrencinin vizesinin iptal edilmesine yol açan spesifik eyleminin ne olduğunu soruldu.ABD'li Bakan ise, Türk öğrencinin F1 tipi öğrenci vizesinin iptal edildiğini doğrulayarak 'vizeyi sadece eğitim amacıyla veriyoruz' vurgusu yaptı. Rubio açıklanmasında, 'Şu anda dünyadaki herhangi bir yerde vize başvurusu yaparsanız ABD'ye öğrenci olarak gelmek için başvurursanız ve bize gelmenizin nedeni sadece köşe yazıları yazmak değil, üniversiteleri tahrip etmek, öğrencilere zorbalık yapmak, binaları ele geçirmek, kaos çıkarmak gibi hareketlere katılmak olduğunu söylerseniz, size vize vermeyeceğiz.Eğer bize yalan söyleyip vizeyi alırsınız ve sonra o vizeyle Amerika'ya gelirseniz ve bu tür faaliyetlere katılırsanız vizenizi alacağız Şimdi, bir kez vizenizi kaybettiğinizde, artık Amerika Birleşik Devletleri'nde yasal olarak bulunmuyorsunuz ve her ülkenin sahip olduğu bir hakkı kullanarak sizi ülkeden çıkarabiliriz. Yani, bu kadar basit' ifadelerini kullandı.'Bence dünyanın herhangi bir ülkesinin, üniversitelerinde isyan başlatmak, bir kütüphaneyi ele geçirmek ve insanlara zorbalık yapmak gibi şeyler yapmaya giden insanları ülkesine kabul etmesi çok saçma' diyen Rubip, 'Biz size 'gelin burada eğitim alın ve bir diploma kazanın' diye vize verdik, sosyal aktivist olup üniversite kampüslerimizi altüst etmek için değil.Ve eğer size vize verdiysek ve sonra böyle bir şey yapmaya karar verirseniz, vizenizi alacağız. Bu konuda her ülkeye bunu tavsiye ediyorum, çünkü bence bir ülkenin, üniversitelerinde karışıklık çıkarmaya gelen öğrencilere davet göndermesi gerçekten saçma. Biz bunu kabul etmeyeceğiz. Vizenizi iptal edeceğiz ve vizeniz iptal olduktan sonra artık ülkede yasal olarak kalmıyorsunuz ve gitmek zorundasınız. Dünyadaki her ülkenin, kimin misafir olarak kabul edileceğine ve kimin kabul edilmeyeceğine karar verme hakkı vardır.Rubio, açıklamalarını çarpıcı bir benzetmeyle devam ederek, 'Eğer birisi beni evine davet ederse ve ben evine gidip kanepeye çamur bulaştırırsam ve mutfağını sprey boyayla boyarsam, eminim ki beni evinden kovar. İşte biz de aynısını yapacağız; Amerika'ya misafir olarak gelirsiniz ve bizim için karışıklık çıkarmaya başlarsanız, biz de sizi çıkaracağız. Bunu istemiyoruz. Bunu ülkemizde istemiyoruz. Kendi ülkenizde yapın ama bizim ülkemizde bunu yapamayacaksınız. Sizi evime yemeğe davet ederim ama gelip kanepeme çamur atar, mutfağımı sprey boyayla boyarsanız, sizi evimden atarım. Aynı şekilde, ABD'ye ziyaretçi olarak gelip burada istikrarsızlık çıkarmaya çalışırsanız, sizi ülkemizden göndeririz' dedi.Basın toplantısının son dönemde ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 300 vizenin iptal edildiğine dair çıkan haberlere ilişkin soruyu yanıtlayan Rubio, 'Evet, bu doğru. Belki de 300'den fazladır. Her gün bu tür kişiler tespit ediliyor. Onlardan birini bulduğumda vizesini iptal ediyorum' ifadelerini kullandı. Rubio, bu uygulamaların sadece öğrenci aktivizmine değil, aynı zamanda suç örgütlerine mensup kişilere karşı da yürütüldüğünü belirterek, 'Her gün kampüsleri ya da toplumları istikrarsızlaştıran kişilere karşı harekete geçiyoruz' dedi.ABD'de doktora eğitimi gören Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı iftara gitmek için Massachusetts'teki evinden çıktığı anda sivil ICE görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı.Öztürk'ün avukatı Mahsa Khanbabai, müvekkilinden haber alınamadığını açıklamış, Tufts Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada da bu gözaltı işlemi için üniversite yönetimine herhangi bir şekilde haber verilmediği belirtilmişti.Öztürk'ün gözaltına alınması, Donald Trump yönetiminin Filistin destekçisi öğrenciler ve akademisyenlere karşı baskı uyguladığı dönemde gerçekleşti. Daha önce de Filistinli aktivist ve yakın zamanda Columbia Üniversitesinden mezun olan Mahmud Halil gözaltına alınmıştı.