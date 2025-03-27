Samsun'da likit esrarla yakalanan şahıs tutuklandı

Atakum ilçesinde, 231 elektronik sigara görünümünde likit esrar ve farklı uyuşturucu maddeler ile yakalanan şahıs önce serbest bırakıldı, daha sonra savcının itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde, İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Kaçakçılık Şube Müdürlüğü (KOM) harekete geçti.İl Jandarma Komutanlığına bağlı Atakum İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı, Jandarma Kaçakçılık Şube Müdürlüğü (KOM) ve Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, Atakum ilçesi Akalan Mahallesi'ndeki V.M.'nin ikamet ve eklentilerinde arama yapıldı.Yapılan aramalarda; 231 adet elektronik sigara görünümlü 200 gram likit esrar, 1 gram metamfetamin maddesi, 1.5 gram kubar esrar maddesi, 12 adet sentetik ecza hap, 30 gram skunk maddesi, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 1 hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi."Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan V.M., jandarmadaki işlemlerinin ardından geçen hafta sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.Soruşturmayı yürüten savcının itirazı üzerine V.M. yeniden gözaltına alındı ve bu kez çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.