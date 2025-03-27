RTÜK cezayı kesti: Sözcü TV'ye 10 gün karartma cezası!

RTÜK’ün bugünkü Üst Kurul Toplantısında, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına uzanan süreçteki yayınlarına ilişkin Sözcü TV'ye lisans iptalinden önceki en ağır ceza olan 10 gün yayın durdurma cezası verdi.SZC TV, Tele1, Halk TV ve NOW TV kanallarına üst sınırdan para cezası ile 5 program durdurma ve 10 gün süreyle yayın durdurma yaptırımları uygulandı. Karar, oy çokluğu ile alındı.HAKARETLER AFFEDİLMEDİRTÜK izleme uzmanlarınca yapılan incelemelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ailesi ve merhume annesine yönelik küfür ve hakaretlerin canlı yayınlandığı, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili incitici ve alay edici yorumlar yapıldığı belirtildi. Ayrıca, kamu görevi yapan kurum ve temsilcilerine, hâkim ve savcılara, emniyet güçleri ve kolluk kuvvetlerine yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanıldığı kaydedildi.SÖZCÜ TV'YE 10 GÜN YAYIN DURDURMA CEZASISözcü TV’ye İstanbul, Ankara ve İzmir’den canlı yayın yapılarak, yorumlarda “halkın kin ve düşmanlığa teşvik” edildiği savıyla 10 gün yayın durdurma cezası verildi. Kanal aynı maddeden 8/1/b ceza alması halinde lisansı iptal edilecek. Tebliğin ardından SZC TV’nin 10 gün boyunca 7/24 ekranı karartılacak.Ekrana yalnızca siyah zemin üzerine RTÜK’ün karar metni yansıtılacak. SZC TV hakkında ayrıca CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik sözleri nedeniyle yüzde 3 idari para cezasına hükmedildi.* Halk TV’ye Gündem Özel programında, CHP Genel Başkanın Özgür Özel’in Saraçhane mitinginde Akın Gürlek ve Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirileri boykot çağrısının ekrana yansıtılması ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den canlı yayın yapılarak, yorumlarda “halkın kin ve düşmanlığa teşvik” edildiği savıyla yüzde 5 idari para cezası ve 5 kez de program durdurmaya karar verildi.Halk TV’ye ayrıca CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın ”Elinde terazi olan bu darbecilere karşı hep birlikte direneceğiz” sözleri nedeniyle yüzde 3 idari para cezasına hükmedildi.* Tele 1’e Haber 13 programında, CHP Genel Başkanın Özgür Özel’in Saraçhane mitinginde Akın Gürlek ve Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirileri ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den canlı yaparak, yorumlarda “halkın kin ve düşmanlığa teşvik” edildiği iddiasıyla yüzde 5 idari para cezası ile 5 kez de program durdurma cezası çıktı.Tele 1’e ayrıca Sabah Pusulası programında RTÜK Başkanına yönelik değerlendirmeler nedeniyle de yüzde 3 idari para cezası kesildi.* Now TV’ye Orta Sayfa programında Ekrem İmamoğlu soruşturmasıyla ilgili işlemlerin “hukuka aykırı ve talimatlarla yapıldığı” yorumları gerekçesiyle yüzde 2 idari para cezası verildi.