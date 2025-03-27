OGM 4.500 işçi alımı kura çekimi bilgisi: İŞKUR OGM 4.500 işçi alımı kura çekimi canlı yayınlanacak mı, ne zaman, saat kaçta?

OGM 4.500 İşçi Alımı Kura Çekimi Ne Zaman?

OGM 4.500 İşçi Alımı Kura Çekimi Saat Kaçta?

OGM Kura Çekimi Canlı Yayınlanacak mı?

Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4.500 geçici işçi alımı yapıyor. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden tamamlanırken, şimdi gözler kura çekimine çevrildi. Başvuru yapan adaylar, kura çekiminin ne zaman ve saat kaçta yapılacağını merak ediyor. Aynı zamanda, kura çekiminin canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı da araştırılıyor. İşte, OGM 4.500 işçi alımı kura çekimi hakkında tüm merak edilenler…OGM tarafından yapılan açıklamaya göre, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi 27 Mart 2025 ile 4 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Kura çekimi, başvuru yapılan her bölgeye özel olarak belirlenen tarihlerde gerçekleşecek olup, kesin tarih ve yer bilgileri ilgili Orman Bölge Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinde duyurulacaktır. Bu nedenle adayların resmi duyuruları düzenli olarak takip etmeleri gerekmektedir.Kura çekimi saatleri, kura işlemlerinin yapılacağı Orman Bölge Müdürlükleri tarafından belirlenecektir. Genellikle noter huzurunda yapılan kura çekimleri sabah saatlerinde başlayıp gün boyunca devam etmektedir. Ancak her bölge için farklı saat dilimleri uygulanabileceğinden, adayların ilgili Orman Bölge Müdürlüğü’nün duyurularını takip etmeleri önemlidir.Kura çekiminin canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmamakla birlikte, geçmiş yıllarda bazı Orman Bölge Müdürlükleri kura çekimlerini YouTube ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlamıştır. OGM'nin veya ilgili bölge müdürlüklerinin resmi kanallarını takip ederek, canlı yayın olup olmayacağını öğrenebilirsiniz.Kura çekimi tamamlandıktan sonra, asil ve yedek aday listeleri ilgili Orman Bölge Müdürlüklerinin internet siteleri üzerinden duyurulacaktır. Adaylar, kura sonuçlarını kontrol etmek için düzenli olarak resmi web sitelerini ziyaret etmelidir.