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Beyaz Gazete
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Mersin'de ölüm virajı yine can aldı: Sürücü hayatını kaybetti

Mut ilçesinde 'ölüm virajı' olarak bilinen bölgede bu kez yabancı plakalı bir tırın kaza yaparak hurdaya dönmesi sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Ekleme: 27.03.2025 - 09:53 Güncelleme: 27.03.2025 - 09:54 / Editör: Atilla Özbir
Mersin'de ölüm virajı yine can aldı: Sürücü hayatını kaybettiMersin'de Mut-Karaman karayolu Burunköy Mahallesi sınırlarında 'ölüm virajı' olarak bilinen mevkide 53 yaşındaki Alparslan Selçuk yönetimindeki tır, virajı alamayarak tepelik alana çarparak devrildi.

Ön camdan fırlayan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mersin'de ölüm virajı yine can aldı: Sürücü hayatını kaybetti

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Çekici ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla camdan fırlayan, araç ile tepelik alan arasında hayatını kaybeden Selçuk'un cansız bedenine ulaşıldı.

MORGA KALDIRILDI

Yapılan inceleme sonrasında cenaze Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA KAZA YAŞANIYOR

Virajın olduğu bölgede, her yıl ölümlü ve yaralanmalı kazalar yaşandığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından emniyet güçleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Mersin'de ölüm virajı yine can aldı: Sürücü hayatını kaybetti