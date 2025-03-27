Bayram trafiğine önlem! Bu araçların girişi yasaklanıyor

Ankara Valiliği, "28 Mart 2025 Cuma günü saat 16.00'dan itibaren 30 Mart 2025 Pazar günü saat 01.00'e kadar; ilimizden İzmir istikametine, Ankara-Sivrihisar arası D200 kara yolundan kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmeyecektir" açıklamasında bulundu.

Ankara'da Ramazan Bayramı'nda trafikte bir dizi tedbir açıklandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, 28 Mart 2025 Cuma günü saat 16.00'dan itibaren 30 Mart 2025 Pazar günü saat 01.00'e kadar; Ankara'dan İzmir istikametine, Ankara-Sivrihisar arası D200 kara yolundan kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmeyecek.