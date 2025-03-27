Adana’da 14 milyon TL değerinde doldurulmuş sigara ele geçirildi

Kent genelinde düzenlenen operasyonda bir depoya yapılan baskında piyasa değeri yaklaşık 14 milyon TL olan 4 milyon 125 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi, yakalanan şüpheli tutuklandı.

Adana'da kaçakçılara göz açtırılmıyor...İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 yaşındaki D.Ç.'nin il dışına doldurulmuş sigara götüreceği bilgisi üzerine harekete geçti.BASKIN YAPILDIEkipler şüpheliyi Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde bulunan deposuna kadar takip etti.Depoya giren şüpheli, aracına doldurulmuş sigaraları yüklediği sırada polis tarafından basıldı.DEĞERİ 14 MİLYON TLDepoda piyasa değeri yaklaşık 14 milyon TL olan 4 milyon 125 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi.