Yunan askerlerinden alçak provokasyon! Resmi törende Türkiye’ye küfür ettiler
Yunanistan'da yayılan bir videoda Türkiye karşıtı küstah ifadeler kullanıldı. Yunan Deniz Kuvvetleri'ne bağlı deniz piyadeleri, geçit töreni sırasında Türkiye'yi ağır küfürlerle hedef aldı. Videonun yayılmasıyla tepkiler gecikmedi.
Yunanistan'da yayılan bir videoda Yunan Deniz Kuvvetleri'ne bağlı deniz piyadeleri, 25 Mart'ta düzenlenen geçit töreninde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkiye aleyhine sloganlar attığı görüldü.
TÜRKİYE'Yİ AĞIR KÜFÜRLERLE HEDEF ALDILAR
Sosyal medyada paylaşılan videoda Yunan piyadeler alçakça 'Kıbrıs Yunan'dır' diye bağırıyor ve geçit töreni sırasında kalabalığın önünden geçerken Türkiye'ye karşı oldukça ağır ve sert bir küfür ediyorlar. Piyadelerin, bu skandal ifadeleri tekrar ettikleri görülüyor.
BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), video yayıldığı gibi tepki gösterirken, Yunanistan Deniz Kuvvetleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynaklar, olaya karışan piyadelere disiplin cezaları verileceğini bildirdi.
DIŞİŞLERİ İZAHAT İSTEDİ
Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, atılan sloganların küstahça olduğu ifade edildi. Konu Türkiye- Yunanistan ilişkilerini baltalamayı hedefleyen bir davranış olarak nitelendirilirken, kabul edilemez olduğu da bildirildi. Konuyla ilgili Yunan makamlarından izahat istendiği belirtildi.