Yunan askerlerinden alçak provokasyon! Resmi törende Türkiye’ye küfür ettiler

Yunanistan'da yayılan bir videoda Yunan Deniz Kuvvetleri'ne bağlı deniz piyadeleri, 25 Mart'ta düzenlenen geçit töreninde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkiye aleyhine sloganlar attığı görüldü.Sosyal medyada paylaşılan videoda Yunan piyadeler alçakça 'Kıbrıs Yunan'dır' diye bağırıyor ve geçit töreni sırasında kalabalığın önünden geçerken Türkiye'ye karşı oldukça ağır ve sert bir küfür ediyorlar. Piyadelerin, bu skandal ifadeleri tekrar ettikleri görülüyor.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), video yayıldığı gibi tepki gösterirken, Yunanistan Deniz Kuvvetleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynaklar, olaya karışan piyadelere disiplin cezaları verileceğini bildirdi.Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, atılan sloganların küstahça olduğu ifade edildi. Konu Türkiye- Yunanistan ilişkilerini baltalamayı hedefleyen bir davranış olarak nitelendirilirken, kabul edilemez olduğu da bildirildi. Konuyla ilgili Yunan makamlarından izahat istendiği belirtildi.