Yılmaz Tunç'tan Öcalan'ın ailesinin İmralı ziyaretiyle ilgili açıklama

Siyasette 'terörsüz Türkiye' için adımlar atılmaya devam ediyor...MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında DEM Partililerle tokalaşması ve sonrasında grup toplantısında yaptığı tarihi çağrı; siyaset arenasında bir dönüm noktasının kapısını araladı.Yeni süreç bununla da sınırlı kalmadı.DEM Parti heyetinin İmralı görüşmeleri sonrası terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan, 'silah bırakma ve fesih' çağrısı yaptı.Hemen ardından terör örgütü PKK da Öcalan'ın çağrısına uyacaklarını açıkladı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Tunç, terör örgütü PKK elebaşı tAbdullah Öcalan'ın ailesinin İmralı'ya ziyaret başvurusu ile ilgili konuştu.Tun, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın ailesinin İmralı'ya ziyaret için bir başvuru yaptığını, bu başvurunun değerlendirildiğini aktardı.