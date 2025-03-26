Sivas'ta yolcu minibüsü kaza yaptı: 14 yaralı

Sivas'ta Kangal ilçesi istikametine ilerleyen yolcu minibüsü sürücüsü H.K., Sivas-Malatya kara yolu üzerinde feci bir kazaya karıştı.Yağdonduran Tüneli içerisinde sollama yapan sürücü, aracının kontrolden çıkması üzerine aynı istikamette gitmekte olan F.O. idaresindeki 06 FZ 2483 plakalı tıra çarptı.Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.İlk belirlemelere göre kazada, 14 kişi yaralandı.Yaralılar ambulanslarla Sivas'ta ki hastanelere kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme sürüyor.