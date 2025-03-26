Riyad’daki müzakereler sonrası kritik gelişme! Karadeniz’de anlaşmaya varıldı

Rusya ve ABD Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması konusunda anlaşmaya vardı.Kremlin, Rusya ve ABD uzmanları arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dün yapılan müzakerelerin ardından yazılı açıklama yaptı.Rusya ve ABD'nin, Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması ve ticari gemilerin askeri amaçlarla kullanılmasının önlenmesini içeren Karadeniz Girişiminin uygulanmasını kabul ettiğine dikkat çekilen açıklamada, ABD'nin, Rus tarım ve gübre ihracatının dünya pazarına erişiminin yeniden sağlanmasına yardımcı olması konusunda destek vereceği kaydedildi.ABD'nin Rusya için nakliye sigortası maliyetini düşüreceği, bu tür işlemler için limanlara ve ödeme sistemlerine erişimi kolaylaştıracağı ifadesine yer verilen açıklamada, üzerinde anlaşma sağlanan söz konusu maddelerin yürürlüğe girmesi için bazı yerine getirilmesi gereken şartlar bulunduğu belirtildi.Rusya Tarım Bankası (Rosselkhozbank) ve tarım ürünlerinin ticaretinde yer alan diğer finans kurumlarına yönelik kısıtlamaların kaldırılması gerektiğine işaret edilen açıklamada, ABD'nin ticarete yönelik finansmanla ilgili kısıtlamaları iptal etmesinin de şartlar arasında yer aldığı aktarıldı.Açıklamada, Rusya'ya yönelik liman hizmetlerinin, tarım makinelerinin yanı sıra gıda ve gübre üretiminde yer alan diğer malların tedarikine ilişkin kısıtlamaların kaldırılmasının da şartlar arasında bulunduğunun altı çizildi.İki ülke liderleri arasında Rusya ve Ukrayna'daki enerji tesislerine yapılan saldırıların durdurulmasına yönelik önlemler alınması konusunda da anlaşmaya varıldığının kaydedildiği açıklamada, anlaşmaya uyulmaması halinde tarafların anlaşmadan çekilebileceği belirtildi.Kremlin, ABD ile yürütülen yapıcı görüşmeler neticesinde enerji tesislerine saldırıların durması konusunda bir belgenin imzalandığını belirtti.Buna göre, Rusya ve Ukrayna'daki petrol rafinerileri, enerji boru hatları ve depolama tesisleri, elektrik altyapıları, nükleer güç santralleri ve barajlara saldırılar durdurulacak.Açıklamada, saldırıların 18 Mart'tan itibarıyla 30 gün için geçerli olacak şekilde duracağı ve karşılıklı anlaşmaya bu sürenin uzatılabileceği belirtilirken, 'Taraflardan biri anlaşmayı bozarsa, diğeri anlaşmadan çekilme hakkına sahip olacak.' ifadesine yer verildi.Beyaz Saray da yaptığı açıklamada Rusya ve Ukrayna'nın Karadeniz'de ateşkes için prensipte anlaşma sağladıklarını ancak Rusya'nın bu anlaşmanın uygulanabilmesi için yerine getirilmesi gereken çeşitli şartları olduğunu belirtti.Rusya'nın Karadeniz'deki ateşkes için öne sürdüğü şartların ABD tarafından incelenmekte olduğunu vurgulayan ABD Başkanı Donald Trump, 'Şu anda tamamını değerlendiriyoruz. 5 ya da 6 şart bulunuyor ve hepsine bakıyoruz' dedi.Rusya ve Ukrayna ile devam eden müzakerelerin çok iyi seyrettiğini vurgulayan Trump, bu savaşı sona erdirmeye kararlı olduklarını belirtti.Riyad'da gerçekleştirilen müzakerelere vurgu yapan Trump, 'Rusya ve Ukrayna, Karadeniz'de ateşkes konusunda bir araya gelecek. Bu, aslında mutabık oldukları bir konuydu, sonra bozuldu. Ancak bunu çözeceğiz. Ateşkesin izlenmesi için diğer ülkeler de sürece dahil olacak.' değerlendirmesini yaptı.Trump, bir soru üzerine, Rusya'ya yaptırımların kaldırılması konusunu aktif olarak değerlendirdiklerini, 'Şu an bunlara bakıyoruz, hepsini düşünüyoruz. Yaklaşık beş ya da altı koşul var. Hepsine bakıyoruz.' ifadelerini kullandı.