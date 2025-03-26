İzmir'de izinsiz eylemlere katılan 10 kişi tutuklandı

İzmir sokakları, izinsiz eylem düzenleyen sözlericiler nedeniyle adeta savaş alanına döndü.Bornova, Konak, Bayraklı ile Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi'nin bulunduğu kampüs alanlarında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstermek için yasa dışı toplanan grup, kamu düzenini tehdit eden davranışlarda bulundu.Durumu kontrol altına almak isteyen polis ekipleri ise, uyardıkları göstericiler tarafından saldırıya uğradı.İçerisinde bulundukları grubu provoke edip, yüzlerini kapatarak güvenlik kuvvetlerine yönelik taşlı/sopalı saldırılarda bulunup, çöp konteynerlerini devirerek yolları kapattıkları ileri sürülen 65 gösterici, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.Şüphelilerden 51'i tutuklanma talebiyle; 14'ü ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan 65 şüpheliden 10'u tutuklandı, 17'si serbest bırakıldı, 38'i de adli kontrol kararı ile salıverildi.