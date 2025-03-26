40 yaşındaki adamın acı ölümü! 4. kattan düştü
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4 katlı binanın son katındaki balkondan düşen bankacı 40 yaşındaki Asım Ünal, hayatını kaybetti.
Olay, saat 05.00 sıralarında, Yahyalı ilçesi Seydilli Mahallesi'nde meydana geldi.
4 katlı binanın son katındaki dairede yaşayan banka çalışanı Asım Ünal, dengesini kaybedip balkondan düştü.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Ünal'ın, yaşamını yitirdiği belirlendi. Asım Ünal'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
4 katlı binanın son katındaki dairede yaşayan banka çalışanı Asım Ünal, dengesini kaybedip balkondan düştü.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Ünal'ın, yaşamını yitirdiği belirlendi. Asım Ünal'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.