Şırnak'ta hafif ticari araç tırla çarpıştı: 1 ölü

Şırnak'ın Silopi ilçesine doğru seyreden hafif ticari araç sürücüsü Abdullah Kırıklı, Cudi Tesisleri mevkiinde bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.Kontrolden çıkan araç, plakası öğrenilmeyen tırla çarpıştı.Kazada Kırıklı yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İlk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Abdullah Kırıklı, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.Abdullah Kırıklı’nın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından Çiftlikköyü köyündeki aile kabristanında defnedildi.Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.