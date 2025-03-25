  • USD: 37,93 - 38,00
  • EURO: 40,87 - 40,95
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Orman yangını korkuttu! 2 bin kişi tahliye edildi

Şili'deki devam eden orman yangını nedeniyle 2 bin kişi tahliye edildi.

Ekleme: 25.03.2025 - 09:31 Güncelleme: 25.03.2025 - 09:33 / Editör: Atilla Özbir
Orman yangını korkuttu! 2 bin kişi tahliye edildiGüney Amerika ülkesi Şili'nin Araucania bölgesinde devam eden orman yangını nedeniyle 2 bin kişi tahliye edildi.

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi (Senapred) tarafından yapılan açıklamada, yangının şu ana kadar 1190 hektarlık alanı küle çevirdiği ifade edildi.

Açıklamada, Traiguen kasabasındaki tüm okulların tatil edildiği bildirildi.

Orman yangını korkuttu! 2 bin kişi tahliye edildi