Orman yangını korkuttu! 2 bin kişi tahliye edildi

Güney Amerika ülkesi Şili'nin Araucania bölgesinde devam eden orman yangını nedeniyle 2 bin kişi tahliye edildi.Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi (Senapred) tarafından yapılan açıklamada, yangının şu ana kadar 1190 hektarlık alanı küle çevirdiği ifade edildi.Açıklamada, Traiguen kasabasındaki tüm okulların tatil edildiği bildirildi.