Merkez Bankası Türk Lirası vadeli döviz işlemlerine başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçtiğimiz hafta duyurduğu Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım işlemlerine başladı. Merkez Bankası hayata geçirilen uygulamayı anlatan bir videoyu sosyal medya hesabından yayımladı.Yapılan paylaşımda "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım işlemlerine, yani İngilizce kesintileriyle NDF işlemleri başladı. Peki bunu ne anlıyorsun?" ifadelerine yer verildi.