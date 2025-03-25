Kocaeli'de polis memuru eylemcilerin düşürdüğü bayrağı kaldırdı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde izinsiz bir şekilde eylem yapmak için sokağa çıktı.Cumhuriyet Caddesi’nde toplanan grup, oturma eyleminin ardından yürüyüş yapmak için hazırlıklara başladı.Hem çevreye hem de diğer vatandaşlara rahatsız veren ve yasal düzenlemeleri göz ardı eden gruba, polis ekipleri müdahale etti.Polis, grubun önünü keserek yürüyüşe izin vermedi.Bir süre yapılan müzakerenin ardından grup, polis barikatını aşmaya çalıştı.Bunun üzerine polis, göstericilere Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) ile müdahale edip grubu dağıttı, 10 kişi de gözaltına alındı.Öte yandan yapılan gözaltı işlemi sırasında polis, protestoculardan düşen Türk bayrağını alıp, başka bir polise verdi.O anlar anbean kameraya yansıdı.