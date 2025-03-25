Isparta'da bağımsız belediye başkanı gözaltına alındı

Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele Müdürlüğü koordinesinde yeni bir soruşturma açıldı.Suç ve suçlunun önlenmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında birçok şüpheli tespit edildi.Şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, dikkat çekici bir gelişme yaşandı.Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatında bulunan Bağımsız Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen ve beraberindeki 5 kişi gözaltına alındı.Isparta Valiliği'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, 'Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele Müdürlüğü tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında ilimiz Gelendost ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Özmen ve 5 şüpheli Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 24.03.2025 tarihinde; arama, yakalama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir' denildi.31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İYİ Parti'den belediye başkanı seçilen Mustafa Özmen, Meral Akşener'in genel başkanlıktan ayrılmasından sonra partisinden istifa ederek, görevini bağımsız belediye başkanı olarak yürütmekteydi.Bir yerel internet sitesinde hakkında çeşitli şaibeler ortaya atılması üzerine Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Başkan Özmen ile 5 kişinin Yalvaç'a getirildiği ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.