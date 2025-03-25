Gaziantep merkezli 5 ilde siber dolandırıcılık operasyonu düzenlendi
Gaziantep, Adana, Uşak, Karabük ve Şanlıurfa'da düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Suç ve suçluya geçit verilmiyor...
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle siber dolandırıcılara bir darbe daha vuruldu.
Dolandırıcılığın önlenmesine ilişkin başlatılan çalışma kapsamında, bazı şüpheliler ve adresleri tespit edildi.
5 İLDE OPERASYON
Ekipler ardından Gaziantep merkezli Adana, Uşak, Karabük ve Şanlıurfa'da operasyon yapıldı.
8 GÖZALTI
Yapılan operasyonlar çerçevesinde sosyal medya platformları üzerinden ürün alışverişi yapmak isteyen vatandaşları sahte ödeme linklerine yönlendirmek suretiyle dolandıran nitelikli suç örgütüne üye 8 şüpheli yakalandı.
ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalada 6 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 6 adet SİM kart ve 11 adet muhtelif bankalara ait banka kartı ele geçirildi.
3 TUTUKLAMA
Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.