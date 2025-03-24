YouTube, Google Mesajlar uygulamasına geri dönüyor

Google, geçtiğimiz ağustos ayında Google Mesajlar uygulamasından, sohbet esnasında gelen YouTube bağlantılarının küçük bir oynatıcıda açılmasını sağlayan özelliği kaldırmıştı.Bu özellik, kullanıcıların sohbetten ayrılmadan video izlemesine ve yorum yapmasına olanak tanıyordu. Şimdi ise, Google'ın bu özelliği tekrar geri getirmeye hazırlandığı ortaya çıktı.Google, bu özelliği neden kaldırdığına dair resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, tahminlere göre, özelliğin yeterince kullanılmaması veya YouTube Premium aboneliğini teşvik etmek amacıyla kaldırılmış olabileceği düşünülüyor.YouTube Premium, Resim içinde Resim (PiP) özelliğiyle kullanıcılara videoları ekranın herhangi bir yerinde oynatma imkanı sunuyor.Kod dedektifi AssembleDebug tarafından Google Mesajlar v20250319 beta sürümünde keşfedilen yeni kod dizeleri, PiP YouTube video oynatıcısının geri döneceğine işaret ediyor.Kodlarda, 'Duraklat', 'Oynat' gibi video oynatıcı kontrollerine ait ifadeler yer alıyor. AssembleDebug, video oynatıcıyı başlatmayı başarsa da PiP penceresini çalıştıramadı.Google'ın bu özelliği geri getirip getirmeyeceğine dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak, özelliğin geri dönüşü için gerekli kodların bulunması, Google'ın bu konuda çalıştığını gösteriyor.