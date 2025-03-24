Nevşehir'de sır olay! Sigara içip uyumaya gitti! Ziyarete gelen yakınları şoke oldu! Meğer aylardır...

Olay gece saatlerinde Nevşehir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 38 yaşındaki Tolga Çapaçeken gece saatlerinde hava almak için evinden dışarı çıktı. Bir süre dışarıda kalan genç, daha sonra evine gelerek odasına girdi. Yakınları genci kontrol etmek için odasına girdiğinde gördükleri karşısında hayrete düştü. Meğer aylardı o hastalığı yüzünden tedavi gördüğünü öğrenen yakınları hüzüne boğuldu. Öte yandan ölmeden önce yaptığı son paylaşımı iste dikkat çekti. İşte haberin detayları...

Gece saatlerinde hava almak için dışarı çıkan Çapaçeken, bir süre sonra evine dönerek odasına geçti. Yakınları, bir süre sonra kendisini kontrol etmek için odaya girdiklerinde yerde hareketsiz yattığını fark etti.Durumun 112 Acil Servis'e bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Çapaçeken'in hayatını kaybettiği belirlendi.KOAH ve uyku apnesi nedeniyle gece saatlerinde solunum cihazına bağlı olması gereken Çapaçeken'in, yerde cihaza bağlı olmadan yatıyor halde bulunması sağlık ekiplerini şüphelendirdi. Bunun üzerine durum polis ekipleri ve adli makamlara bildirildi.Daha önce Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Çapaçeken'in, zaman zaman gizlice dışarı çıkıp sigara içtiği ve olay gecesi de benzer bir durum yaşandığı öğrenildi. Gençadamın, dışarıda sigara içtikten sonra evine dönüp odasına geçtiği, ancak solunum cihazına bağlanamadan yere yığıldığı iddia edildi.Tolga Çapaçeken'in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, sigara içerken çekilen bir fotoğrafına 'Kokuna sarılıp sarhoş olmak varken, sensizliğin hüznüne sığınıp berduş oldum ya. İşte o bana koyuyor' notunu düştüğü öğrenildi.Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası Çapaçeken'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi sonucuna göre ölüm sebebi netlik kazanacak.