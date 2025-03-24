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Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'nin 24 Mart 2025 hava durumu tahminlerine göre yeni haftanın ilk gününde yurt genelinde açık bir gökyüzü hakim olacak. Sağanak Ege kıyıları ve Marmara'nın batısında görülecek, sıcaklıklar ise iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacak. İşte il il, bölge bölge hava durumu tahminleri...

Ekleme: 24.03.2025 - 09:18 Güncelleme: 24.03.2025 - 09:20 / Editör: Fehmi Öztürk
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Mart 2025 hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre; Marmara'nın batısı, Bursa, Kütahya ve Manisa çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle güney, Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Bursa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Manisa ve Kütahya çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 3°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 5°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 7°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık