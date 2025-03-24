Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Mart 2025 hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre; Marmara'nın batısı, Bursa, Kütahya ve Manisa çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle güney, Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Bursa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 17°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 23°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Manisa ve Kütahya çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 19°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 26°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlıMANİSA °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, batısının zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 22°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutluHATAY °C, 22°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 20°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 20°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 19°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 22°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 23°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 20°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 23°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 15°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 20°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 22°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 14°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 16°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 13°CParçalı ve çok bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 3°CAz bulutlu ve açıkKARS °C, 5°CAz bulutlu ve açıkMALATYA °C, 17°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 7°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 19°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 21°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 17°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 20°CAz bulutlu ve açık