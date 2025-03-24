Google Gemini'a yeni özellik! Artık sadece sesli değil...

Google Gemini Live'a ekranınızı ya da akıllı telefon kameranızı görebilme ve her ikisi hakkında da gerçek zamanlı soruları yanıtlayabilme yeteneği kazandıran yeni yapay zeka özelliklerini kullanıma sunmaya başladı. Teknoloji devi, söz konusu özellikleri ilk olarak 1 yıl önce düzenlemiş olduğu konferansta "Project Astra" sistemi altında duyurmuştu.Yeni özelliklerden ilki, ekran okuma yeteneği. Gemini, kullanıcının telefonunun ekranında ne olduğunu görebiliyor ve içerikle ilgili gerçek zamanlı soruları yanıtlayabiliyor. Örneğin bir kullanıcı sosyal medyada gördüğü bir paylaşımın neyle ilgili olduğunu sorabiliyor ya da bir ayar menüsünde nasıl bir işlem yapılması gerektiğini öğrenebiliyor.Gemini ekran içeriğini analiz ederek metinleri, görselleri ve bağlamı anlayabiliyor.İkinci özellik ise canlı kamera görüntüsü analizi. Telefon kamerası açıldığında yapay zeka çevrede gördüklerini yorumlayabiliyor ve kullanıcıya yardımcı olabiliyor. Örneğin bir kullanıcı elindeki bir nesne hakkında bilgi almak, bir çiçeğin türünü öğrenmek ya da evinde hangi boya renginin daha iyi duracağına karar vermek için kamerasını kullanarak Gemini'a danışabiliyor.Google'ın bu özellikleri sunmaya başlaması, şirketin "Yapay Zeka Asistan" yarışında öne geçtiğini gösteren yeni bir örnek olarak yorumlanıyor. Amazon, benzer yeteneklere sahip olacak olan Alexa Plus'ı sınırlı erken erişimle tanıtmaya hazırlanırken, Apple ise geliştirilmiş Siri'yi erteledi. Samsung hâlâ Bixby'yi kullanıyor olsa da Gemini, şirketin telefonlarında varsayılan asistan konumunda.